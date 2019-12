Dener de regresso à melhor forma

Dener pode desempenhar várias funções no meio-campo (tem surgido na ala) e o jogador mostra-se pronto para tudo. "Procuro ajudar a equipa onde o treinador quiser e entender que posso ser útil", sustentou o médio, que falhou parte da pré-época e o mês de outubro devido a lesões, mas tudo está diferente. "Estou a sentir-me muito bem e perto da minha melhor condição, lutando muito", apontou.

Rendido a Jesus

Jorge Jesus brilhou no Brasil, país de Dener, algo que "só não foi do agrado dos rivais do Flamengo", brinca o médio: "Pode dizer-se que conquistou o Brasil, pela qualidade do futebol apresentado, num sucesso que teve ainda mais repercussão por se tratar do Flamengo, um clube com uma dimensão enorme."