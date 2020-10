Dener e a derrota frente ao Sporting: «Abordámos mal a primeira parte»

O extremo direito do Portimonense, Dener, afirmou que a entrada da equipa algarvia diante do Sporting, que terminou com um triunfo dos leões por 0-2, acabou por ser fundamental para o desenrolar da partida.





"Abordámos mal a primeira parte. Demos espaços e em dois detalhes o Sporting marcou. Depois, tivemos mais jogo, mas não soubemos aproveitar. É corrigir os erros e melhorar. Ainda há muito pela frente", começou por referir o jogador dos algarvios."Sabemos que estas equipas entram normalmente muito fortes. Pressionam logo o adversário e isso já esperávamos. Só não soubéssemos colocar em prática o planeado.""É uma oportunidade para olhar para dentro e corrigir os erros", concluiu.