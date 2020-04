Dener: «O esforço da SAD não merece descida»

O médio Dener foi dos primeiros jogadores recrutados por Theodoro Fonseca quando o Portimonense criou a sua SAD - chegou em junho de 2014 - e olha "com satisfação e orgulho" para o crescimento registado pelos alvinegros desde então.

"As estruturas são hoje muito diferentes e o Portimonense deu um salto enorme. Tudo graças à sabedoria e planeamento dos responsáveis da SAD, aliando a isso sucessos desportivos, com o título da 2ª Liga e duas permanências no escalão principal", assinala o jogador, "feliz por fazer parte deste projeto que tem tudo para continuar a crescer".

Com a liga suspensa, o Portimonense encontra-se no penúltimo lugar. "O que falhou? Um conjunto de fatores empurrou-nos para este lugar", considera Dener, acrescentando que "por vezes acontece uma época menos boa". "O plantel tem qualidade e ainda vamos a tempo de corrigir a trajetória, com a paragem a servir para refletirmos no que estava a correr mal", frisa.

O médio dos alvinegros, de 28 anos, sublinha que "o esforço da SAD não merece a penalização da descida". "Dispomos de uma estrutura profissional e temos excelentes condições de trabalho, além de um apoio sempre presente, como ficou vincado quando os dirigentes vieram garantir o pagamento dos salários até ao fim da época", sublinha.

Longe dos relvados devido à pandemia do coronavírus, Dener cumpre "os treinos ministrados à distância" e ocupa larga parte do seu tempo a brincar com a filha, Stella, de ano e meio.



Dar o salto ainda é sonho presente



Dener ainda não perdeu o sonho de "dar o salto para outros patamares" e não esconde a preferência pelas ligas inglesa e espanhola. A propósito, tem aproveitado para aprender a falar... inglês. "Também admiro os grandes de Portugal", refere. Por agora, no entanto, "o futebol não é o mais importante mas sim a saúde de todos". *