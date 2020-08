Dener: «Olhamos para o jogo como um treino mais a sério»

O médio brasileiro Dener disse esta quinta-feira que o jogo de preparação com o Sporting, na sexta-feira, será um bom treino para fazer crescer e preparar melhor a equipa para disputar a Liga NOS.

"Olhamos para o jogo como um treino mais a sério, com maior dificuldade, mas que nos vai fazer crescer e estar mais preparados para o campeonato", disse aos jornalistas o jogador esta manhã, no centro de Estágio do Portimonense.

Para o médio, melhor marcador da equipa de Portimão na época passada, o particular com os leões tem um grau de dificuldade elevado, mas "útil para preparar melhor a equipa".

Segundo Dener, a equipa "tem trabalhado muito bem neste início de época, com o objetivo de manter os bons resultados alcançados no final da época passada, no período pós-pandemia, de forma a conquistar pontos".

"Sentimos que estamos fortes e vamos entrar em busca do nosso objetivo, que é a manutenção, com a pretensão de fazer bons resultados logo de inicio", sublinhou.

O médio assegurou que continua empenhado em dar o seu melhor em prol da equipa, manifestando a disponibilidade para jogar "em qualquer posição do campo, naquilo que o treinador entender ser o melhor para o rendimento da equipa"

"Já joguei em várias posições em que me sinto bem e, claro, estou disponível para jogar na posição que o mister considerar a que posso render em prol da equipa", frisou o médio, acrescentando querer "manter o registo de golos da época passada".