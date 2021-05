Dener regressa e Moufi ausente na receção ao Moreirense

Ainda com as contas da permanência pendentes, o Portimonense terá um importante reforço para a receção ao Moreirense, na próxima segunda-feira: o médio Dener, habitual capitão dos alvinegros, que falhou o encontro frente ao Belenenses SAD devido a castigo, está de regresso.

No sentido contrário, o lateral-direito Moufi viu no Jamor o quinto cartão amarelo e não entrará nas contas para o próximo compromisso, uma vez que cumprirá castigo. Por outro lado, o médio Ewerton, que foi poupado no duelo travado no Jamor por ainda não se encontrar nas melhores condições físicas, já deverá fazer parte das opções na receção ao conjunto de Moreira de Cónegos.