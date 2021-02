Dener: «Toda a equipa está de parabéns pelo excelente jogo»

Dener, médio do Portimonense, mostrou-se muito satisfeito com a goleada (4-1) frente ao Gil Vicente, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.





"Penso que foi um dos melhores jogos que fizemos esta época, soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos e o resultado demonstrou que fomos melhores, tanto no setor defensivo como no ataque", começou por dizer o jogador dos algarvios, em declarações no final do encontro."Temos procurado a tranquilidade e queremos continuar a somar pontos. Agora, é preparar o próximo jogo e não relaxar, porque subimos na classificação, mas não estamos ainda tranquilos.""Toda a equipa está de parabéns pelo excelente jogo, naquela que terá sido uma das melhores exibições da época, até pelo resultado expressivo", concluiu.