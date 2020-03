Desfalcados para sábado

O Portimonense continua sem ganhar - a equipa vai no 12º jogo consecutivo sem triunfos na Liga - e o treinador Paulo Sérgio saiu de Braga com acrescidas dores de cabeça para o próximo compromisso, devido à ausência dos médios Pedro Sá e Bruno Costa, que cumprirão castigo.

Sá é uma das unidades mais influentes do conjunto e viu o nono amarelo no campeonato, enquanto Bruno Costa – reforço de inverno mais utilizado – somou o quinto amarelo, contabilizando as prestações ao serviço do FC Porto e do Portimonense.

Fernando Medeiros, caso recupere da lesão que o afastou de Braga, e Rômulo, que vem atuando pelos sub-23, são os candidatos mais fortes a uma vaga no onze, tendo em vista a receção ao Gil Vicente.

Jackson Martínez, ausente em Braga devido a queixas no tornozelo esquerdo, está em dúvida para o próximo sábado.