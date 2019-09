Estreias em perspetiva

O lateral-esquerdo Júnior Tavares, emprestado pelo São Paulo, deverá fazer hoje a estreia absoluta com a camisola do Portimonense, rendendo Henrique, que tem tido um rendimento uns furos abaixo do esperado nos primeiros compromissos da época.

Rodrigo, outro jogador emprestado pelo São Paulo, deverá ser titular pela primeira vez, aproveitando as ausências de dois outros defesas-centrais, Wyllian (castigado) e Lucas Possignolo (lesionado).

Lucas Fernandes e Jackson Martínez, integrados no plantel na segunda metade de agosto, devem fazer hoje a estreia como titulares esta época. A lesão de Iury Castilho abre caminho à entrada do colombiano e Lucas deve beneficiar dos desempenhos um pouco pálidos de Cevallos.