Ewerton abre vaga no plantel

O médio Ewerton, que estava no Portimonense, cedido pelo FC Porto, seguiu para os japoneses do Urawa Reds, também por empréstimo dos dragões, e abre uma vaga no plantel dos alvinegros, que deverá ser preenchida em breve.

Curiosamente é um japonês, Kanazaki, que já passou pelo Portimonense, quem está na linha da frente. O jogador assistiu recentemente ao jogo com o Benfica e decorrem negociações, que não estão a ser fáceis, devido ao elevado salário do jogador do Sagan Tosu. Mas a solução poderá passar também pela promoção de um ou mais jovens dos sub-23, como Iago Oliveira ou Pepê.

Outros jogadores do Portimonense, como Nakajima ou Manafá, são cobiçados, mas nestes casos a SAD só admite saídas a troco de valores consideráveis, próximos das cláusulas de rescisão.