Ewerton diz que leva o Portimonense no coração

O médio brasileiro Ewerton, que estava cedido pelo FC Porto ao Portimonense e vai ingressar nos japoneses do Urawa Reds, também por empréstimo dos dragões, conforme o nosso jornal adiantou em primeira mão, despediu-se dos adeptos alvinegros com uma mensagem emocionada nas redes sociais. "Levarei cada momento e o Portimonense no coração", garante.

Em junho do ano passado Ewerton foi contratado pelo FC Porto mas não chegou a jogar oficialmente pelos dragões, pois o treinador Sérgio Conceição decidiu não incluí-lo no plantel, depois da pré-temporada. Assim, o percurso de quatro anos e meio do médio em Portugal incluiu apenas jogos oficiais ao serviço do Portimonense, 171 no total, com 15 golos apontados.

O título da 2.ª Liga, em 2016/17, foi a sua grande conquista, enquanto no capítulo individual Ewerton viveu uma noite de sonho na Taça da Liga, marcando os dois golos da vitória (2-0) do Portimonense diante do Sporting, em 19 de janeiro de 2016.

Leia a mensagem publicada por Ewerton nas redes sociais:

"Foram 171 jogos com a camisa do Portimonense, sempre procurando honrar e dignificar o clube que me acolheu e abriu as portas para o mundo. Um agradecimento especial a todos os que acreditaram em mim, a todos os adeptos que me apoiaram e incentivaram nesses 5 anos em Portimão!

Deixo muitos amigos, mas levarei cada momento e o Portimonense sempre no coração! Até um dia."