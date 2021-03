Ex-portista Imbula a caminho do Portimonense

O médio franco-congolês Imbula, que representou o FC Porto em 2015/16, é apontado em França como reforço do Portimonense e estará mesmo a caminho do Algarve para assinar, esta quinta-feira, um compromisso válido até 2022.

O jogador, de 28 anos, está desempregado desde o final da época passada, quando terminou o vínculo com os russos do Sochi. Na campanha em curso chegou a ser anunciado como reforço do Guincamp, o clube em que terminou a formação e ascendeu a sénior, mas acabou por não assinar contrato, tendo depois prestado provas no Nantes.

Do FC Porto, Imbula transitou para o Stoke City, cumprindo duas épocas e meia nos ingleses. Depois, por empréstimo dos britânicos, atuou no Toulouse, Rayo Vallecano e Lecce. Já livre do compromisso com o Stoke, rumou à Rússia.

A confirmar-se a vinda de Imbula para o Portimonense, tudo aponta para que o jogador só possa ser utilizado na próxima época, de acordo com a regulamentação da Liga, que prevê a inscrição de desempregados apenas até ao fim do mês de fevereiro.