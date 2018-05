Continuar a ler

O clube japonês não divulgou a duração do contrato nem a compensação que o Portimonense irá receber, sabendo-se que os algarvios tinham ofertas significativas de vários clubes europeus, incluindo o Sporting de Braga.



O negócio ficou alinhavado nas últimas semanas, aquando da presença no Japão de Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, e ainda de Rodiney Sampaio, presidente da SAD, e Robson Ponte, diretor geral.



Os japoneses do Urawa Red Diamonds anunciaram esta quarta-feira a contratação do avançado brasileiro Fabrício, de 28 anos, melhor marcador do Portimonense na campanha 2017/18, com 15 golos apontados na Liga NOS.Numa nota difundida no seu site, o Urawa colocou um pequeno texto com declarações do jogador: "Venho para um grande clube do Japão e estou muito satisfeito e motivado. Espero cumprir as expetativas de todos e farei o meu melhor para ajudar o grupo".

Autor: Armando Alves