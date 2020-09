Fabrício e Maurício sonham alto na chegada ao Portimonense

Vindos do Japão, cedidos por uma época pelo Urawa Reds, o avançado Fabrício e o defesa Maurício regressam a uma casa conhecida: ambos já haviam representado o Portimonense.

“Vivi aqui grandes momentos e só faltou mesmo garantir o acesso à Liga Europa”, afirmou Fabrício. “Faltaram detalhes para lutarmos por essa meta na minha anterior passagem pelo Portimonense e gostaria de viver esse sonho, sabendo que se trata de um caminho estreito e difícil”, adiantou o atacante. Aos 30 anos, Fabrício sente-se “com 25” e promete “dar tudo” com a camisola alvinegra. “Alcancei várias conquistas no Japão e no Portimonense ainda há esse sonho por viver”, adiantou, justificando o regresso “por um conjunto de fatores”: “Pesou a opinião da família, o idioma, o conhecimento do futebol português, as estruturas criadas pela SAD e o bom relacionamento com os responsáveis.”

O defesa Maurício volta a Portugal aos 28 anos, “mais experiente e com melhores argumentos em todos os domínios”. “Aprendi muito na Ásia ao defrontar jogadores como Hulk, Podolski ou Iniesta e isso permitiu-me testar as minhas capacidades e subir de nível. Estou a jogar um ótimo futebol e em condições de ajudar o Portimonense a lutar pela parte de cima da classificação”, garante. Apesar de ter tido outros convites, decidiu voltar ao emblema algarvio em boa parte pelas pessoas da SAD: “Tratam com muito carinho os jogadores e as famílias.”