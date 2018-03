Continuar a ler

Transportado para o hospital, Fabrício foi suturado com 20 pontos (14 externos e seis internos), e não os 18 indicados ontem. Enquanto era assistido, o avançado brasileiro pediu para acompanhar pela televisão o desenrolar da partida. "Estava ser cosido quando o Pires marcou o segundo golo e, mesmo com bastantes dores e muito sofrimento, festejei", revela Fabrício, acrescentando: "Fiquei satisfeito por a equipa ter alcançado um triunfo que nos deixa mais perto do nosso objetivo."



O jogador dos alvinegros já viu as imagens do lance marcante do jogo de domingo. "Foi bem feio, o momento mais arrepiante da minha carreira. Ia em grande velocidade e o choque rasgou inclusive o calção térmico, que ficou em pedaços", adianta Fabrício. Agora o brasileiro está focado "numa rápida recuperação para ajudar a equipa quanto antes" e espera que "a cicatrização decorra normalmente a fim de regressar aos treinos".



Pontos davam muito jeito



Fabrício vai falhar os próximos jogos do Portimonense depois de ter sido duramente atingido por Douglas, guarda-redes do V. Guimarães, que recebeu ordem de expulsão. O avançado brasileiro, de 27 anos, recupera "do maior susto da carreira" e, garante, só teve noção da gravidade da lesão sofrida "depois de ver o buraco aberto na perna direita"."No momento do choque fiquei com falta de ar e a minha preocupação passava apenas por recuperar para voltar ao jogo", recorda. Porém, adianta Fabrício, "quase ao mesmo tempo senti uma dor muito forte, que rapidamente se tornou insuportável, mas só quando vi o enorme rasgão na coxa é que percebi que não iria poder continuar em campo".

Autor: Armando Alves