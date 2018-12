Fabrício: «Grupo irá brilhar»

O avançado brasileiro Fabrício, transferido no último defeso para os japoneses do Urawa Red Diamonds, garante que será "adepto do Portimonense para sempre" e, presente no estádio no jogo com o V. Setúbal, admitiu sentir-se "em casa, no seio da família".

O melhor marcador dos alvinegros na época passada ficou impressionado com Jackson Martínez. "Tem feito imensos sacrifícios para voltar a jogar, mas a qualidade está lá e continua a fazer a diferença. Foi uma excelente aposta do Portimonense, tanto pela valia enquanto futebolista como também pelo que ele é como homem", referiu Fabrício.

Nakajima também foi motivo de conversa. "Todos me fazem perguntas no Japão pois não teve muitas oportunidades antes de se mudar para Portugal e agora é uma referência da seleção, com todas as condições para chegar a patamares mais elevados", explicou.

Fabrício tem acompanhado os jogos do Portimonense e vê "uma equipa a crescer, depois de sentir algumas dificuldades na fase inicial, naturais atendendo à mudança de treinador e de métodos". "O grupo tem muita qualidade e irá, seguramente, brilhar ao longo da temporada", frisou. O avançado, que recupera de uma rotura dos ligamentos cruzados, ajudou o Urawa a conquistar a Taça do Imperador. "É a segunda (vencera no Kashima Antlers, em 2016) e estou num excelente clube, havendo bons motivos para sonharmos com mais conquistas", assinalou.