Fabrício: «Não conhecia o Portimonense e achei que era o FC Porto»

Fabrício dos Santos Messias, avançado brasileiro que representou o Portimonense entre 2011 e 2018, confessou que quando abandonou o Corinthians e viajou rumo a Portugal, pensou que ia assinar contrato com... o FC Porto.Em entrevista à ESPN, o atual jogador dos japoneses do Urawa Reds confessou que confundiu o nome do emblema algarvio com o conjunto da cidade invicta e que, a dada altura, chegou mesmo a questionar-se: 'O que estou aqui a fazer?'."Sempre quis jogar na Europa. Não acompanho muito futebol e não conhecia a equipa [o Portimonense]. Lembro que confundi os nomes e achei que era o FC Porto. No aeroporto de Portugal, o homem da imigração perguntou-me: 'O que veio aqui fazer?' Eu respondi que era jogador de futebol e ele perguntou-me de que equipa. Eu não sabia o nome do clube e achei que era o FC Porto B. No início pensei: 'O que estou a fazer aqui?'", vincou.Na passagem pelo emblema algarvio, Fabrício afirmou que atravessou "o momento mais difícil" da sua vida com a morte da sua filha . "Eu era um dos destaques da equipa e tinha feito golos na vitória contra o nosso rival, algo que não acontecia há 39 anos. Estava tudo perfeito, mas em pouco tempo, caímos na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Além disso, não subimos de divisão. Para piorar, a nossa filha nasceu prematura e faleceu depois de algumas horas. Foi o momento mais difícil da minha vida, estava muito triste, não tinha mais vontade de jogar à bola. A única coisa que queria era dar força à minha esposa. Eu olho para trás e nem sei como passei por tudo isso, só Deus para nos dar força", concluiu.