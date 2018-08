Continuar a ler

Vestiria ainda as camisolas de Esperança de Lagos, Silves, Alvorense e Mexilhoeira Grande e pelos dois primeiros clubes festejou subidas à 2.ª Divisão nacional, enquanto no Alvorense foi campeão do Algarve.



Teve ainda uma curta carreira de treinador, com passagens pelo comando do Alvorense e do Monchiquense.



A data das cerimónias fúnebres ainda não está marcada.



Faleceu na manhã desta quinta-feira, vítima de doença prolongada, o antigo defesa Amadeu Teixeira, que contava 70 anos.Natural do Porto, iniciou-se no Sport Progresso e viveu no Portimonense o período de maior fulgor da sua carreira, ao fazer parte da equipa que em 1975/76 alcançou uma então inédita subida à 1.ª Divisão, jogando no escalão principal do nosso futebol nas duas épocas seguintes.

Autor: Armando Alves