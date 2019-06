Faleceu José Paulo

Faleceu na noite desta terça-feira José Paulo Duarte, antigo jogador do Portimonense que fez parte do plantel dos alvinegros na primeira época do clube na 1.ª Divisão, em 1976/77.

José Paulo, natural de Monchique, contava 60 anos (completaria 61 precisamente esta quarta-feira) e tinha sido vítima, há algum tempo, de um AVC, mantendo-se internado em unidades hospitalares de Lisboa e de Portimão desde então.

Além do Portimonense José Paulo, que jogava a médio, representou também Olhanense, Silves, Torralta, Imortal, Lagoa e Mexilhoeira Grande e, como treinador, trabalhou em diversos clubes algarvios - Monchiquense, Odiáxere, Alvorense, Silves e Lagoa - e foi adjunto de Amílcar Fonseca no Portimonense.

José Paulo era cunhado de António Pacheco, extremo-esquerdo que foi internacional e representou Benfica e Sporting.

A data das cerimónias fúnebres ainda não é conhecida.