Fali Candé seguro até 2024

O esquerdino Fali Candé, de 22 anos, renovou com o Portimonense até 2024. O jogador foi utilizado nas duas últimas épocas na equipa de sub-23 dos alvinegros e aguarda a estreia pelo conjunto principal.





Fali Candé é apontado como uma grande esperança e os bons desempenhos nos sub-23 motivaram a cobiça de vários clubes nacionais e estrangeiros, com o Portimonense a segurar o promissor jogador, que pode atuar a defesa-esquerdo e a extremo-esquerdo.Nas últimas duas épocas Fali Candé contabilizou 62 jogos pela equipa de sub-23 do Portimonense, marcando um golo. O jogador tem trabalhado sob o comando do treinador da equipa principal, Paulo Sérgio, e é uma alternativa a ter em conta para o lado esquerdo da defesa.