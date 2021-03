Fali e Salmani em festa

Dois jogadores do Portimonense, os esquerdinos Fali Candé e Jafar Salmani, viveram ontem dias memoráveis ao serviço das respetivas seleções nacionais.

Fali Candé foi titular na goleada infligida pela Guiné-Bissau ao Congo (3-0), resultado que garantiu o apuramento dos guineenses para a fase final da CAN.

Por sua vez, Salmani estreou-se pela seleção principal do Irão, jogando de início e até aos 73 minutos no triunfo por 3-0 frente à Síria, num jogo particular disputado em Teerão.

Atendendo às limitações existentes nas viagens aéreas e à proximidade do jogo com o Nacional (marcado para a próxima sexta-feira), muito dificilmente os dois jogadores entrarão nas contas do treinador Paulo Sérgio. Pedro Sá e Ewerton vão cumprir castigo e Lucas Fernandes está lesionado.