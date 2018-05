Shoya Nakajima já é do Portimonense a título definitivo. O avançado japonês estava emprestado até à data pelo FC Tokyo que confirmou a transferência para os algarvios no seu site oficial, ainda que sem revelar os valores envolvidos no negócio.O internacional nipónico, de 23 anos, foi uma das revelações da Liga NOS 2017/18 e esta temporada chegou aos 10 golos em 33 jogos oficiais. A carreira do ainda jovem dianteiro pode, contudo, não continuar no Algarve porque há muitos interessados, desde logo o Benfica, talnos últimos dias.Em declarações ao site do FC Tokyo, emblema a que esteve vinculado nos últimos quatro anos, agradeceu os momentos que passou na capital do país-natal. "Não consegui alcançar o objetivo de conquistar um título como equipa, mas estou muito agradecido por ter jogado no FC Tokyo, aprendi muito e consegui crescer", ressalvou, agradecendo a antigos colegas, staff e adeptos.

Autor: Flávio Miguel Silva