Felipe Macedo regressa no sábado para Portimão

O defesa-central Felipe Macedo vai continuar ao serviço do Portimonense, não se concretizando a transferência para o Sport Recife, a título de empréstimo.

"Infelizmente, não chegámos a acordo por causa do valor da cláusula de vitrina. O jogador vai voltar no próximo sábado para Portugal", disse o diretor de futebol do Sport Recife, Nelo Campos, à comunicação social social brasileira, esta quinta-feira.

O clube do Recife pretendia uma percentagem bem mais elevada que a oferecida pelo Portimonense no caso de Felipe Macedo ser transferido para outro clube durante o período de empréstimo. O jogador chegou a fazer exames médicos e a trabalhar integrado no plantel do Sport Recife mas a falta de acordo na questão referida inviabilizou a transferência.

Já com o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni não se registaram dificuldades: o jogador vai mesmo representar o Sport Recife, emprestado pelo Portimonense, ficando os brasileiros com opção de compra.

Lazaroni deverá estrear-se pelo Sport Recife no próximo domingo, diante do rival Náutico, em jogo a contar para o estadual pernambucano.