Fernando Medeiros fala em dez finais

O médio do Portimonense Fernando Medeiros promete "uma mudança radical de atitude" da equipa no recomeço do campeonato. "Temos de ser o inverso do que fomos até agora e lutar em todos os jogos para garantir a permanência", garantiu.

"Ficámos um bom tempo parados e estamos a ter treinos muito intensos e produtivos, necessários para regressarmos bem", assinalou o jogador, em declarações à imprensa brasileira.

Para Fernando Medeiros, o recomeço do campeonato "é uma guerra" para o grupo. "Temos dez jogos muito importantes pela frente para concluir a época, dez autênticas finais que queremos concluir com sucesso", frisou.

O jogador dos algarvios tem sido utilizado em diversas posições e garante "estar à disposição do treinador para o que ele entender". "O que mais quero é ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", sustentou.