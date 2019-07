Folha: «A equipa rubricou grande primeira parte»

O treinador do Portimonense, António Folha, mostrou-se "muito satisfeito com o desempenho da equipa e desiludido com o desfecho final", pois a derrota no desempate por penáltis impede a equipa de discutir o troféu.

O conjunto alvinegro, diz o técnico, "rubricou uma grande primeira parte, mostrando solidez defensiva, concedendo poucos espaços ao adversário e criando algumas situações para marcar". Depois, "o jogo perdeu alguma qualidade", diz. "Nunca fomos inferiores. O certo é que estamos fora da final e temos um segundo jogo num curto espaço de tempo. E, como não dispomos de um plantel de 130 milhões de euros, mas sim de 19 milhões, teremos de fazer uma boa gestão para evitar o risco de lesões", sublinhou.

Sobre os reforços, "estão ainda numa fase de adaptação, uns mais acima do que outros": "Todos têm qualidade e há que dar-lhes tempo."