Folha: «Aconteça o que acontecer, estaremos tranquilos»

O treinador António Folha disse esta quinta-feira que o Portimonense vai defrontar fora o V. Guimarães, no sábado, "com vontade de ganhar" o encontro da 22.ª jornada da Liga NOS."Trabalhámos durante a semana para ter uma equipa competitiva e vamos tentar fazer um bom jogo e lutar pela vitória, sabendo que do outro lado vai estar uma equipa que luta pela Europa, com muito valor e que nos vai causar muitos problemas, diante do seu público", disse o treinador dos algarvios.António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, nono classificado, com 27 pontos, ao Vitória de Guimarães, sexto, com 32, marcado para sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques.Na opinião do treinador, a equipa vimaranense "tem um leque de bons jogadores e, no seu estádio, diante dos seus adeptos, vai tentar ganhar"."Embora saibamos das dificuldades que teremos de enfrentar, vamos tentar fazer um bom jogo e, no fim, aconteça o que acontecer, estaremos tranquilos", indicou.O treinador confidenciou que tem tido durante a semana "bastantes preocupações em preparar a equipa para este jogo", depois de ter ficado sem alguns jogadores - saídas, lesionados e castigados -, "o que condiciona sempre a prestação da equipa e que obriga a adaptar jogadores em diversas posições"."Nesta altura, devido a castigos e lesões, temos de fazer adaptações e ver a melhor solução", sublinhou o técnico.Folha disse ainda que o jogo com o Vitória de Guimarães vai ser também um encontro de treinadores "que se conhecem há muitos anos, mas que cada um vai tentar fazer o melhor para ganhar o jogo".