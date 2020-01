Folha anuncia saída do Portimonense: «Nem a minha família sabe disto»

António Folha anunciou a saída do comando técnico do Portimonense após a derrota dos algarvios no terreno do Aves, último classificado, por 3-0. O treinador deu a notícia logo à chegada à conferência de análise ao encontro.





"Antes de me fazerem qualquer pergunta sobre o jogo, queria transmitir que a partir deste momento não sou mais treinador do Portimonense. Há momentos em que temos de saber estar no futebol e este é um deles. Dei tudo de mim a este clube, mas este ano as coisas não correram bem por várias razões", referiu o técnico, em conferência de imprensa.António Folha, de 48 anos, cumpria a segunda temporada ao serviço dos algarvios, tendo somado quatro triunfos em 22 encontros nas várias competições, depois de obter o 12.º lugar no ano de estreia enquanto treinador na elite do futebol nacional."É um virar de página e o momento para abandonar este projeto, porque já não dava mais para as pessoas e estava a ficar difícil. Independente de quem seja o treinador, o grupo tem de dar uma resposta. Nem a minha família sabe disto, mas tranquilamente seguirei o meu caminho, porque gosto de andar assim na vida", observou.