Folha assume que Portimonense vai disputar os pontos "sem medo" com o Benfica

O treinador António Folha disse esta terça-feira que o Portimonense vai visitar o Benfica "sem medo e preparado para disputar os três pontos", no jogo da nona jornada da Liga NOS, na quarta-feira.

"Vamos disputar mais um jogo sabendo que é difícil de o ganhar, mas cientes de que podemos disputar os pontos. Espero que a minha equipa aborde o jogo olhos nos olhos, sem medo e sem receio", indicou o treinador dos algarvios.

António Folha, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo, indicou que o Portimonense "irá manter-se fiel à sua estratégia, que é de ter coragem de jogar e não ter medo de perder".

"Sabemos que, contra estas equipas, é muito difícil ganhar pontos, mas sabemos que temos capacidades e qualidades que nos permitem disputar o jogo até ao fim", sublinhou.

O treinador reconheceu que "as dificuldades na Luz serão muitas, frente a um Benfica muito competente e que vem de um bom registo, com resultados positivos".

Folha acrescentou que para o encontro com o campeão nacional irá ter de fazer alguns ajustamentos na equipa, já que não poderá contar com Paulinho, Júnior, Dener e Henrique, que estão a recuperar de lesões.

Segundo o treinador, Aylton Boa Morte está também em dúvida para o encontro de quarta-feira, depois de ter sido submetido a uma pequena cirurgia a uma das mãos.

"Apesar destes impedimentos, vamos preparar a equipa da melhor maneira para abordar o jogo", frisou o técnico, acrescentando que. "independentemente do sistema, há que ter a coragem para fazer as coisas e demonstrar em campo que a equipa tem capacidade.

Para o treinador, "se os intervenientes não tiverem coragem de jogar, não adianta muito os sistemas, nem as dinâmicas que são trabalhadas" ao longo da semana.

"Espero que a equipa diante do Benfica seja capaz de fazer bem as coisas do primeiro ao último minuto", concluiu.

O Benfica que reparte o primeiro lugar da classificação com o FC Porto, ambos com 21 pontos, recebe o Portimonense, 15.º com seis, na quarta-feira, às 20H15, no Estádio da Luz, em Lisboa.