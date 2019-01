Folha: «Chaves está em último mas tem excelentes jogadores e de grande qualidade»

O técnico António Folha assegurou esta segunda-feira que o Portimonense vai receber o Chaves, na terça-feira, "com o pensamento na vitória para somar mais pontos", no jogo da 19.ª jornada da I Liga."Este é um adversário que, apesar de estar em último lugar, tem excelentes jogadores e de grande qualidade, que ficou em sexto lugar na época passada e que, certamente, vem a Portimão para nos causar muitas dificuldades", referiu o treinador da equipa algarvia.António Folha falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, oitavo classificado, com 27 pontos, ao Desportivo de Chaves, 18.º e último, com 12, na terça-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Portimão.O técnico da equipa alvinegra admitiu que o confronto "não será fácil" e que "o Portimonense terá de dar o melhor de si para ganhar pontos"."Estamos cientes das dificuldades, mas temos trabalhado diariamente de forma a darmos o melhor em cada jogo, e é isso que vamos tentar fazer contra o Chaves", sublinhou.Folha acrescentou que o Portimonense vai entrar no jogo na terça-feira com a mesma determinação de sempre, porque o que interessa é discutir os três pontos para somar o maior número de pontos possível.