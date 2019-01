Folha com limitações

O mercado, as lesões e os castigos deixam António Folha, treinador do Portimonense, limitado nas suas opções para o jogo desta tarde, no Estádio do Bessa. Se a indisponibilidade de Nakajima já era previsível nesta altura da época - de boa saúde o extremo estaria ausente, a disputar a Taça da Ásia -, já a saída de Ewerton para os japoneses do Urawa Reds e a lesão prolongada de Marcel não entrariam nas contas do responsável alvinegro. A isso junta-se o castigo aplicado a Manafá, na sequência da expulsão frente ao Sp. Braga."São muitas ausências para uma equipa como a nossa, mas há que trabalhar com o que temos", assinala Folha, preparado para uma segunda volta "mais difícil, pois, à medida que o campeonato se aproximar do fim, a luta pelos pontos aumentará, em função dos interesses de cada equipa".No Bessa, o técnico quer uma equipa competente e a "lutar pelos pontos", a fim de continuar o seu "trajeto", pois será "excelente" se esta conseguir "fazer uma segunda volta ao nível dos registos da primeira", confidencia Folha.Já saíram três unidades do plantel este mês - além de Ewerton, e como o nosso jornal ontem noticiou, em primeira mão, Felipe Macedo e Guilherme Lazaroni foram cedidos aos brasileiros do Sport Recife, até final da época, com opção de compra - e está de pé a negociação de Nakajima, com vários interessados, o mais recente dos quais o Al-Duhail, do Qatar, agora orientado pelo português Rui Faria.Perante este quadro, deverão registar-se algumas entradas (além do guarda-redes japonês Gonda, já confirmado e ao serviço da sua seleção na Taça da Ásia) e é notório que o Portimonense procura um homem para o meio-campo, uma vez que tem um trinco, o brasileiro Alexandre Lopes, à experiência.