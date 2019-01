Folha confirma saída de Nakajima

António Folha confirmou esta terça-feira, na sequência da derrota por 1-0 sobre o Chaves , a saída de Shoya Nakajima do Portimonense. À SportTV, o técnico dos algarvios admitiu não saber - nem querer saber... - dos pormenores do negócio (fala-se numa transferência a troco de 35 milhões de euros ), mas aproveitou para enaltecer as qualidades do agora seu ex-pupilo."O Shoya Nakajima já não vai ser mais jogador do Portimonense, está vendido. O negócio não sei, nem quero saber. Sei que enquanto esteve no Portimonense foi fantástico trabalhar com ele, é para outros patamares. Obviamente não era fácil segurá-lo aqui. Desejo as maiores felicidades ao Shoya e que continue a mostrar a grande qualidade que tem", disse o técnico.