Folha crítica mercado de janeiro: «É muito longo e acaba por alterar a verdade desportiva»

O treinador do Portimonense manifestou-se esta sexta-feira confiante em alcançar um resultado positivo na deslocação ao Boavista, no domingo, na 18.ª jornada da Liga NOS, apesar de perspetivar "um jogo muito complicado"."Antevejo um jogo muito complicado, porque o Boavista é um clube histórico, com uma equipa muito competitiva e a jogar no seu estádio tem um público que puxa pela equipa, independentemente do lugar que ocupa na classificação", referiu António Folha.O técnico dos algarvios falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, oitavo classificado, com 24 pontos, ao Boavista, 15.º - primeiro acima da zona de despromoção -, com 16, marcado para domingo, às 17:30, no Estádio do Bessa, no Porto.Na opinião do treinador do emblema algarvio, embora o Boavista tenha tido nos últimos dois jogos desempenhos menos positivos, uma vez que não conseguiu pontuar, o Portimonense vai, certamente, encontrar um adversário que tudo fará para vencer."Estamos confiantes e queremos continuar a fazer o nosso trajeto, pensando em fazer o temos feito e em sermos competentes", sublinhou o técnico.António Folha disse ainda que o avançado japonês Nakajima, lesionado, está impedido de defrontar o Boavista, bem como o médio Ewerton, jogador emprestado pelo FC Porto aos japoneses do Urawa Reds."São bastantes problemas para uma equipa como a nossa, mas temos de trabalhar com os que temos", lamentou.O treinador criticou ainda a reabertura do mercado de transferências durante todo o mês de janeiro, considerando que um período mais curto "não causaria tanta intranquilidade às equipas"."Acho que é exagerado, cria instabilidade para os grupos de trabalho. O período é muito longo e acaba por alterar a verdade desportiva. As pessoas deviam repensar o problema, porque seria melhor para todos", defendeu.Folha disse esperar que o Portimonense consiga fazer a segunda volta do campeonato "tão boa quanto a primeira, sabendo que para a reta final as coisas tornam-se bem mais difíceis".