Folha deixa pedido aos adeptos: «Se quiserem assobiar assobiem no fim»

O empate desta tardenão é o resultado que António Folha mais desejava. "Queríamos mais", afiança o treinador do Portimonense, que ainda pediu aos adeptos que não assobiem a equipa durante os jogos."Fizemos um golo e o empate é um ponto a somar aos que temos. Não era este o resultado que queríamos, porque queríamos mais. Defrontámos um adversário com jogadores rápidos que saem muito bem nas transições para o ataque e que nos causou muitos problemas.""Não entrámos bem, é um facto, mas na segunda parte tivemos capacidade de assumir o jogo. Agora é continuar a trabalhar para atingirmos os nossos objetivos. Não é fácil assumir os jogos, não é para qualquer um. A filosofia do Portimonense corre alguns riscos, por isso nós temos corrido riscos e fizemos uma primeira volta com boas vitórias.""As pessoas ficam um pouco impacientes, mas jogámos como os grandes, mas não somos um grande. Somos sim, obrigados a ser sérios, trabalhadores com grande profissionalismo, os sócios têm de ter paciência. Peço às pessoas paciência e apoio à equipa, e não assobios durante o jogo quando a equipa mais precisa, porque isso causa intranquilidade. Se quiserem assobiar assobiem no fim".