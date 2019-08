Folha: «Dois golos em cinco minutos deitaram um bocadinho as coisas a perder»

António Folha, treinador do Portimonense, lamentou a entrada da sua equipa no jogo com o Sporting, em que sofreu dois golos em poucos minutos. No entanto, o técnico salientou a boa réplica dada aos leões."Entrada não tão forte do Portimonense em que sofre dois golos em cinco minutos, deita um bocadinho as coisas a perder. Mas realçar a atitude da equipa, porque a perder 2-0 contra um grande era normal ficar em baixo, mas não. Teve um grande caráter, fez o 2-1, tivemos oportunidades para o 2-2. Não conseguimos porque o Sporting também foi competente. Um jogo competitivo, equilibrado, parabéns ao Sporting mas parabéns à minha equipa porque podíamos ter saído daqui com outro resultado", frisou à Sport TV."[A entrada em falso] não se explica porque se houve coisa que nós alertámos… A entrada do Sporting contra o Sp. Braga também tinha sido forte, mas de facto não entrámos tão bem. O Sporting também tem mérito mas é demérito do Portimonense porque sabia bem que o Sporting ia entrar forte e tentar marcar cedo. Mas o Portimonense acaba por fazer um bom jogo, tem oportunidades e posse de bola, se calhar até mais do que o Sporting. Não vale golos mas são bons indicadores de uma equipa que gosta de jogar para ganhar", concluiu.