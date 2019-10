Folha e o Gil Vicente: «Vamos com ambição de vencer em casa de uma equipa muito forte»

O treinador António Folha disse esta quinta-feira que o Portimonense visitará no sábado o Gil Vicente "com a ambição e o pensamento na vitória" no jogo da oitava jornada da Liga NOS."Vamos com muita ambição de vencer em casa de uma equipa muito forte que está a fazer um bom campeonato e que no seu terreno não perde pontos facilmente", disse o treinador dos algarvios.António Folha, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo, acredita que "a estratégia definida e trabalhada durante a semana seja a melhor" para surpreender o Gil Vicente. "As equipas têm sempre dificuldades em conseguir pontos em Barcelos, mas vamos confiantes e com muita ambição, porque só assim é possível ganhar jogos, sabendo, naturalmente, das dificuldades que vamos encontrar", sublinhou.O treinador do conjunto algarvio, que não vence para o campeonato desde 19 de agosto, vitória sobre o Tondela (2-1), e que foi eliminado na Taça de Portugal pela secundária Académica, assegurou que a equipa "está empenhada e a trabalhar todos os dias para mudar o rumo dos acontecimentos". "Só com muito trabalho é que se consegue mudar o rumo dos acontecimentos, e continuamos a trabalhar com o foco de ganharmos o maior número de jogos", destacou.Segundo António Folha, o impedimento de alguns jogadores, a contas com pequenas lesões, obrigou "a ajustamentos na equipa para o embate em Barcelos, mas mantendo a estratégia com vista a um resultado positivo, ou seja, a vitória". "Estamos tranquilos e vamos defrontar o Gil Vicente na expectativa de fazer um bom jogo e de conseguir os três pontos", concluiu.O Gil Vicente, 14.º classificado com seis pontos recebe o Portimonense, 15.º, com cinco, às 15:30 de sábado, jogo da oitava jornada que se disputa no Estádio Cidade de Barcelos.