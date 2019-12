Folha e o lance de Jackson Martínez: «Já vi golos serem anulados com 'unhas pequenas'»

O Portimonensena deslocação ao terreno do V. Guimarães, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Jackson Martínez, avançado dos algarvios, ainda atirou para o fundo da baliza de Douglas, mas viu o tento ser anulado por fora de jogo.

No final do encontro, António Folha, treinador do Portimonense, não considerou que o golo de Bonatini, logo no início do encontro, "não condicionou a estratégia" montada para o encontro, apontando para os "erros" que a equipa algarvia cometeu, sobretudo no decorrer da primeira parte.

"[O golo sofrido no início do jogo] Não condicionou a estratégia. Mas qualquer entrada em jogo fica sempre condicionada quando se sofre daquela maneira. Facilitámos e sofremos muito cedo. Não tirando mérito à jogada, poderíamos ter evitado [o golo]. A equipa reagiu, tentou manter-se fiel à identidade e tivemos um ou outro lance em que poderíamos ter empatado. Mas, na primeira parte, cometemos alguns erros com bola e permitimos que os jogadores do Vitória acelerassem para a nossa linha defensiva e pudessem ter feito mais um ou outro golo", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV.



Entrada para a segunda parte

"Na segunda parte, tentámos chegar à igualdade e sofremos um golo que não deveria ter acontecido, porque tínhamos muita gente na defesa, não tirando mérito a quem o fez. Eram dois golos evitáveis. Não conseguimos pontos. Estamos tristes por isso, mas vamos continuar a trabalhar para voltar às vitórias."



Lance anulado a Jackson Martínez

"Tomou-se a decisão correta [quanto ao golo anulado pelo video-árbitro ao Portimonense, por fora de jogo]. Se estava fora de jogo, está tudo bem, nem que a gente espere. Agora, que se espere e se decida bem sempre. É isso que eu espero para o futebol português: que seja sempre. Já vi golos serem anulados com 'unhas pequenas' e golos com as 'unhas grandes' a valerem", finalizou.