Folha e o VAR: «Quem montou isto está rico... inventem outra coisa que seja melhorzinha»

Diante do Boavista, o Portimonense empatou a um golo numa partida marcada por algumas queixas pelo trabalho da equipa de arbitragem, especialmente pelo VAR. Já depois de Theodoro Fonseca o ter feito nas redes sociais, também António Folha deixou palavras duras na conferência de imprensa, ao considerar que o VAR não beneficia o espectáculo e que o mesmo não está pensado naqueles que geram dinheiro à volta do futebol: os jogadores.





"Também já perdemos alguns pontos no último minuto e hoje calhou-nos marcar no último minuto. O resultado acaba por se ajustar, porque foi um jogo muito dividido. Sabíamos que íamos ter dificuldades porque o Boavista é uma equipa muito difícil em casa, muito forte e cria problemas a toda a gente, mas a minha equipa fez um bom jogo e o equilíbrio foi total, até nos golos, de canto. Pena foi o golo anulado, porque a estratégia teria sido diferente. A equipa estava bem e sólida naquele momento. Podíamos partir para uma vitória, mas as linhas, agora, é que mandam nisto.""Tenho algumas ideias sobre este tipo de coisas. Toda a gente diz que quer melhorar. As linhas comandam o futebol e são uma escapatória de muita coisa, andamos nisto, é com isto que se ganha dinheiro à custa dos jogadores de futebol. Somos um clube trabalhador muito honesto e às vezes dá a sensação que somos um clube estrangeiro e não somos. O clube está a crescer e parece estar a fazer alguma espécie. É muito trabalho.Estivemos parados quase três minutos [devido ao golo anulado Portimonense], naquela indecisão. A emoção do golo, que é a coisa mais bonita e toda a gente quer, passa a frustração e uma frustração pode ter consequências logo a seguir. É demasiado tempo, parem com isto. Quem montou isto está rico. Inventem outra coisa que seja melhorzinha ou que dê mais jeito aos jogadores de futebol, pois são eles que pagam a esta gente toda. Chega. Podem multar-me à vontade, não há problema. Se não houvesse jogadores não estava aqui ninguém.""Temos capacidade para poder rapidamente começar a ganhar jogos e sair desta situação, e vamos sair de certeza absoluta".