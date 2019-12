Folha: «Estamos preparados para enfrentar as dificuldades que o V. Guimarães nos irá criar»

O treinador do Portimonense manifestou-se esta sexta-feira confiante na conquista de pontos na deslocação ao Vitória de Guimarães, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS, embora anteveja "muitas dificuldades" diante de um adversário de qualidade.

"Estamos preparados para enfrentar as dificuldades que o Vitória, certamente, nos irá criar, mas espero que possamos estar numa noite boa para discutir o jogo e conseguir fazer pontos, que é aquilo que desejamos", disse o técnico António Folha.

O treinador dos algarvios falava em conferência de imprensa de antevisão do jogo que opõe o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 17 pontos, ao Portimonense, 15.º, com 11, que se disputa no domingo, às 15h, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

António Folha indicou que a equipa algarvia tem trabalhado bem ao longo da semana, o que lhe permite encarar o jogo "com otimismo, para fazer um bom resultado, somar pontos e dar continuidade ao que de bom tem sido feito".

"A vitória no último jogo sobre Famalicão [2-1] foi importante, aliás, uma vitória é sempre importante, permitiu somar três pontos, que é o mais importante. Essa foi bem conseguida e queremos dar continuidade a esse trabalho", sublinhou.

O treinador revelou que vai ter de fazer alterações à equipa para o jogo com o Vitória de Guimarães, devido às ausências forçadas do habitual titular Pedro Sá, devido a castigo, e de Bruno Tabata e Hackman, a recuperarem de lesões.

"São baixas que são sempre importantes, mas temos de ir a jogo com outros. Paciência, é a vida", resignou-se o treinador.