Folha: «Já seria difícil sem terem ganho ao Benfica»

O calendário ditou que o Portimonense tenha de defrontar as equipas vindas de duelos com o Benfica na jornada anterior, e, tal como sucedeu com o Belenenses, agora é o Moreirense a apresentar-se com o ânimo em alta, depois de ter batido os encarnados."Isso não altera a preparação dos jogos e partimos sempre do mesmo princípio: espera-nos um adversário forte, que nos criará muitas dificuldades", sustenta António Folha, treinador dos alvinegros.A verdade é que, depois de ganhar ao Benfica, "o Moreirense estará extraordinariamente motivado, mas também o estaria noutras circunstâncias", pois, tal como o Portimonense, "precisa de pontos e seria sempre um adversário difícil".Os algarvios vivem o melhor ciclo da temporada (7 pontos nos últimos 3 jogos). António Folha considera, contudo, que há margem de progressão: "Não estamos ainda a 100 por cento", garante, justificando: "A equipa vem produzindo um futebol mais próximo do que pretendemos, num processo de crescimento ainda com muito caminho pela frente, procurando sempre fazer mais e melhor."A última paragem do campeonato "acabou por revelar-se extremamente benéfica", pois o plantel teve "mais tempo para trabalhar e evoluir e os resultados estão à vista, assim como as exibições", uma vez que, considera o técnico, a equipa melhorou "nesses dois capítulos".Agora vem aí uma paragem mais prolongada, já que o Portimonense está afastado das taças. "Vamos ter de encontrar soluções para contornarmos um período tão grande sem competição, o que, no Algarve, não é fácil", reconhece António Folha.