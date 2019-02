Folha: «Jogadores não podem falar? São eles que pagam aos árbitros e a todos no futebol»

António Folha, treinador do Portimonense, mostrou-se desagradado com a atuação da equipa de arbitragem chefiada por Hélder Malheiro no encontro deste sábado frente ao Rio Ave. O técnico deu como exemplo a expulsão de Paulinho."Custa falar. Não podemos sempre ser bons rapazes. Não digo que é de propósito, mas em alguns jogos custa a entender os critérios. As pessoas pagam um bilhete, que não é nada barato, e depois vêm ver dez minutos de jogo. A falta não existe e o Paulinho leva amarelo. Porque falou? Mas não pode falar porquê? São os jogadores que pagam aos árbitros e a todos os que trabalham no futebol. E os jogadores não podem falar, são criminosos? Os árbitros devem ter bom senso e têm de perceber que o jogador é a coisa mais importante que há no futebol, é ele que move isto tudo. Todos os que estamos no futebol somos pagos por estes senhores que estão a correr durante 90 minutos e há que ter mais respeito por eles.""Desde que o Portimonense ficou a dois pontos daquela linha porreira, toda a gente começou a falar na Europa, mas eu avisei que o Portimonense não era um clube de Europa. Quem tem de ir à Europa que vá, deixem-nos fazer o nosso trabalho em paz.""Os jogadores que entraram ainda estão num processo de adaptação à equipa e às nossas ideias de jogo. Há aqui muita gente de qualidade e, tal como fizemos evoluir uns, vamos tentar fazer evoluir outros, sempre a mesma mentalidade. Voltaremos a ganhar jogos porque temos qualidade para isso. Não estou minimamente preocupado com isso. Desde o primeiro dia em que cheguei que me mandaram para o Porto. E ainda cá estou, com 27 pontos."