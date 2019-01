Folha: «O Benfica também sabe que vai defrontar uma boa equipa»

O treinador António Folha considerou esta terça-feira que só um Portimonense a jogar "ao seu melhor nível" poderá retirar pontos ao Benfica, na quarta-feira, encontro da 15.ª jornada da Liga NOS."Espero que a minha equipa esteja a um bom nível, com muita qualidade de jogo e não pensar apenas em defender, porque só assim é que podemos pensar em retirar pontos ao Benfica", disse o técnico da equipa algarvia.António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, nono classificado, com 20 pontos, ao Benfica, segundo, com 32, no primeiro jogo do novo ano, marcado para quarta-feira, às 20H15, no Estádio Municipal de Portimão.Para o técnico dos algarvios, o embate com o Benfica "será extremamente difícil, tendo o Portimonense de utilizar todos os seus recursos e as mais valias que tem para dificultar ao máximo e retirar pontos" a um dos candidatos ao título."O Benfica tem um potencial enorme, com jogadores de muita qualidade e que num jogo ao noutro pode apresentar algumas debilidades. Espero que a minha equipa consiga explorar bem o nosso jogo de forma a explorar alguma debilidade que possa aparecer no nosso adversário", sublinhou.Contudo, Folha considerou que, se o Benfica estiver a um nível muito bom, podem não aparecer essas debilidades, "o que tornará as coisas bem mais difíceis"."Vamos manter a nossa identidade, sem medo de jogar e de perder, para criar algumas debilidades ao adversário", assegurou o treinador, acrescentando que "o Benfica também sabe que vai defrontar uma boa equipa".Para o treinador, embora o Portimonense apresente uma boa 'performance' no ataque, os indicadores "são dados e nada valem para este jogo, porque cada jogo é um jogo"."Temos de estar atentos, até porque o Benfica há pouco tempo goleou um dos candidatos ao título, e por isso temos de ter muitas cautelas. Temos de defender bem e atacar muito bem quando tivermos a bola", alertou.António Folha acrescentou que tem disponíveis todos os jogadores do plantel para o jogo de quarta-feira, embora alguns apresentem "um ou outro toque, mas que não é impeditivo de jogarem".