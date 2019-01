Folha: «O resultado é justíssimo»

António Folha, treinador do Portimonense, analisou a vitória deste domingo no Bessa dizendo que o segredo foi não ter medo de perder o jogo."Fomos nós, tentámos jogar e fazer aquilo que fazemos nos jogos, que é não ter medo de perder. Hoje sabíamos que se tentássemos guardar a bola, face ao momento do Boavista, podíamos intranquilizar a equipa adversário e tirar partido. Por isso, a equipa soube estar, defender bem, sair nos momentos certo, fez 2 golos e o resultado é justíssimo. Ainda assim, tenho de dar uma palavra ao Boavista, que se bateu dignamente e lutou até à exaustão.""Não posso fazer 6 substituições, só posso por três. O Paulinho sentiu-se indisposto e não esteve pronto para o jogo. Quanto mais jogadores de qualidade tivermos, melhor para as escolhas, mas há que dar a oportunidade a outros. A vida é feita de oportunidades. Não houve Paulinho, houve Lucas. O sol nasce para trás e as pessoas têm de ir atrás do sol. O Lucas foi atrás do sol e foi feliz.""Não é isso que nos move. O que nos move é tentar fazer o máximo de pontos possível e chegar aos objetivos. O que nos move é trabalhar diariamente de forma digna e profissional e encarar os jogos sem ter medo de os perder. Os 27 pontos são 27 pontos, não são mais do que isto e vai continuar a ser assim até ao fim da época. Vamos sempre lutar pelos 3 pontos até ao fim".