António Folha: «Parabéns aos jogadores pela atitude»

O treinador do Portimonense analisou o empate (1-1) alcançado este sábado em Barcelos, contra o Gil Vicente, considerando que a equipa algarvia deu uma boa resposta após a eliminação da Taça de Portugal.





"É um ponto, não nos podemos lamentar. O importante era dar uma boa resposta depois do jogo que fizemos na Académica. Os jogadores deram essa resposta. No futebol podemos perder, mas temos de dar tudo em campo e esta semana trabalhámos bem. Estivemos a ganhar, depois houve o empate. Tentámos ir atrás da vitória, mas não conseguimos. Há que dar os parabéns aos jogadores pela atitude e pela imagem totalmente diferente que deixaram face ao último jogo. Os jogadores sabem quando as coisas não estão bem", disse António Folha.

O técnico de 48 anos revelou ainda que na última semana procurou dar um 'abanão' no plantel em termos táticos e psicológicos. "No último jogo disse-lhes que ninguém nos dá nada na vida, temos de andar atrás do que queremos e isso dá muito trabalho. Tentámos mudar estratégias e mexer na mentalidade. Temos um plantel com qualidade e sabemos disso. O [Bruno] Tabata é um dos jogadores de qualidade e vai ter um bom futuro se trabalhar diariamente. É um elemento que tem muita qualidade individual. [Apenas duas alterações?] Tinha alguns jogadores com alguns toques e retardei a substituição. Por outro lado, acho que a equipa estava bem e não havia necessidade", explicou António Folha.