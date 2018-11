Folha quer "manter espirito" ganhador na receção ao Belenenses

António Folha disse esta sexta-feira que o Portimonense vai "tentar manter o espírito ganhador" na receção ao Belenenses, no sábado, no jogo da nona jornada da Liga NOS "porque o importante é conquistar pontos"."Vamos tentar dar continuidade ao bom trabalho que fizemos na jornada anterior, ao vencermos fora (Nacional), mas sabendo que temos de trabalhar muito para o conseguirmos diante do Belenenses", disse o técnico dos algarvios.António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 10.º classificado, com 10 pontos, ao Belenenses, nono, com igual número de pontos, no sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Portimão."Foi uma importante vitória, que já passou à história. Agora, há que pensar no jogo com o Belenenses e tentar dar continuidade à conquista de pontos, com a consciência de que teremos de jogar bem para o conseguirmos", sublinhou.O técnico dos algarvios frisou que, da mesma forma que o Portimonense ficou moralizado com a vitória com o Nacional, o Belenenses "também se desloca a Portimão moralizado e cheio de confiança, depois do resultado positivo" com o Benfica, que bateu por 2-0, no Estádio Nacional."Temos muito respeito pelo Belenenses, à semelhança do que acontece com todos os nossos adversários, porque é uma equipa com muita qualidade, com ideias bem definidas de jogo, das quais não abdica, e que sabe o que quer", destacou.Folha acredita que o jogo será muito disputado por ambos os conjuntos, até porque, ressalvou, "o Belenenses vai apresentar-se na máxima força e vai tentar levar pontos de Portimão".O técnico dos algarvios voltou a não revelar a lista de convocados e de jogadores impedidos para o embate com o Belenenses.