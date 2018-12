Folha: «Temos de estar bem preparados para poder voltar às vitórias»

O treinador do Portimonense assumiu esta quinta-feira o objetivo de voltar aos triunfos na receção ao Vitória de Setúbal, na sexta-feira, no jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga NOS, antevendo "um embate extremamente complicado"."Temos trabalhado sabendo que vamos ter um jogo extremamente complicado e que temos de estar bem preparados para poder voltar às vitórias", reconheceu Folha, uma semana após a goleada sofrida na visita ao FC Porto (4-1).O técnico falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 11.º classificado com 14 pontos, ao Vitória de Setúbal, oitavo com 17, no jogo de abertura da marcado para sexta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Portimão.O treinador dos algarvios assegurou que a sua equipa está motivada e preparada para vencer, mas reconheceu que o confronto "não será fácil, até porque, todas as equipas tentam complicar e contrariar ao máximo o jogo dos adversários", na perspetiva de um resultado positivo."O Setúbal tem demonstrado ser uma equipa bastante competitiva e competente e, certamente, que vem aqui [Portimão] criar-nos bastantes problemas", destacou.Questionado sobre os jogadores que podem ser utilizados para o embate de sexta-feira e, a pouco mais de 24 horas do jogo, o treinador disse que a convocatória "está dependente" de uma decisão do departamento clínico."O departamento médico ainda não me disse quem não está apto para o jogo, por isso só depois de me dizer é que vou ter de fazer a convocatória para amanhã [sexta-feira]", sublinhou.Folha disse ainda que "está preparado para perder jogadores" no 'mercado' de inverno, em janeiro de 2019, entre os quais o avançado japonês Shoya Nakajima, melhor marcador da equipa algarvia, com cinco golos na presente temporada."É uma situação normal nestas alturas. Nós treinadores temos de viver com isto e arranjar planos alternativos, é o futebol", concluiu.