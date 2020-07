Francisco Mascarenhas é reforço para os sub-23 do Portimonense

O avançado Francisco Mascarenhas, de 20 anos, vai representar os sub-23 do Portimonense, depois de na época passada ter servido a equipa do Estoril do mesmo escalão (30 jogos e cinco golos).





Formado no Cascais e no Estoril, foi o próprio jogador a anunciar a mudança para Portimão, em duas fotos colocadas na sua conta do Instagram, com a mensagem: "Novo desafio, a mesma ambição!"