Golo de Jadson garante vitória sobre o Wrexham

O Portimonense bateu esta terça-feira o Wrexham, do País de Gales, por 1-0, em jogo de preparação. Jadson, aos sete minutos, marcou o único golo, na sequência de um livre apontado por Luquinha.

Os algarvios foram muito superiores até ao descanso e a partir daí os galeses, que militam no quinto escal~´ao do futebol inglês, equilibraram as operações.

O Portimonense já havia ganho o primeiro jogo da pré-época (5-2 diante dos sub-23 do Chelsea) e defronta no próximo sábado o Sporting de Braga.