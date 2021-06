Gonda em alta no Japão

O guarda-redes Gonda, emprestado pelo Portimonense ao Shimizu S-Pulse, foi ontem titular na vitória do Japão diante do Tajiquistão (4-1), em partida da fase de apuramento para o Mundial de 2022.

O guardião, que não dispôs de muitas oportunidades para se mostrar em Portimão, voltou ao seu país natal e tem brilhado na baliza do Shimizu S-Pulse, mantendo-se como uma das escolhas habituais na seleção nipónica. O Shimizu S-Pulse pagou um milhão de euros para garantir o empréstimo de Gonda até dezembro próximo e ficou com opção de compra no valor de 2 milhões de euros.

Outro guarda-redes japonês ligado ao Portimonense, Nakamura, suplente no anterior compromisso da seleção, diante de Mianmar, não foi chamado para o jogo de ontem.