Gonda emprestado ao Shimizu S-Pulse por um milhão de euros

O guarda-redes Shuichi Gonda, internacional japonês, vai regressar ao seu país para representar o Shimizu S-Pulse, por empréstimo do Portimonense, negócio fechado esta quarta-feira.





O empréstimo é válido até dezembro de 2021, com o Shimizu S-Pulse a pagar um milhão de euros. O clube japonês poderá garantir o jogador em definitivo, no final daquele período, mediante o pagamento de mais dois milhões de euros.Gonda somou 19 jogos oficiais pelo Portimonense em dois anos e esta época não atuou, uma vez que a titularidade tem estado confiada a Samuel Portugal. O guardião japonês, de 31 anos, sonha estar presente nos Jogos Olímpicos, que se disputam no seu país, e para isso precisa de jogar regularmente, possibilidade que se abre agora ao serviço do Shimizu S-Pulse.