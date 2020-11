Gonda titular pelo Japão

Ainda sem minutos no Portimonense esta época (Samuel tem sido o titular), o guarda-redes Shuichi Gonda continua a merecer a confiança do selecionador do Japão, Hajime Moriyasu, e ontem cumpriu os 90 minutos na baliza nipónica, na vitória por 1-0 diante do Panamá (golo de Minamino, aos 61 minutos, de penálti), em Graz, na Áustria.

O plantel do Portimonense goza folga hoje e retoma os treinos amanhã, com os olhos postos no jogo da Taça de Portugal da próxima sexta-feira, com a U. Leiria.