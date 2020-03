Grupo crente em final feliz

O Portimonense viu ontem duplicar (de três para seis pontos) a distância em relação à zona de permanência, por força da vitória do P. Ferreira no reduto do Aves, sendo esta a maior diferença registada desde que os algarvios caíram nos lugares de descida. No entanto, o grupo, que já trabalha às ordens de Paulo Sérgio com vista à deslocação a Braga, continua a acreditar num final de época feliz e focado em somar os pontos necessários para atingir o objetivo traçado, que é a permanência no principal escalão do futebol português.